Vor dem Amtsgericht Speyer muss sich am Mittwochvormittag ein Mann aus Lingenfeld (Kreis Germersheim) verantworten. Er soll unter anderem Polizisten angegriffen und verletzt haben.

Laut Anklage wollte der Mann im Januar 2023 auf einem Motorroller einer Polizeikontrolle entkommen. Dafür soll der mittlerweile 60-Jährige in einen Streifenwagen gerast sein. Aus dem stieg zu dem Zeitpunkt aber gerade ein Polizist. Der Beamte wurde dadurch im Auto eingeklemmt und an der Schulter verletzt.

Als es den Beamten aus dem Streifenwagen schließlich gelang, den mutmaßlichen Täter zu stoppen, soll sich der 60-Jährige gewehrt haben. Wie das Gericht mitteilt, soll er die beiden Beamten auch als "Volksverhetzer" beleidigt und getreten haben. Er soll sich auch geweigert haben, eine Blutprobe abzugeben.

Durch den Vorfall sei das Polizeiauto beschädigt worden. Der Schaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

Dem Gericht zufolge wollten die Beamten den Mann kontrollieren, weil sie festgestellt hatten, dass am Roller der Termin der Hauptuntersuchung abgelaufen war.

Prozessbeginn am Amtsgericht in Speyer musste verschoben werden

Der 60-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Angriffs auf Vollzugbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Prozess sollte eigentlich schon Mitte September am Amtsgericht Speyer stattfinden. Er fand aber nicht statt, weil der Angeklagte nicht erschienen war. Jetzt soll es am Amtsgericht am Mittwochvormittag einen neuen Anlauf geben.