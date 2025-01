Polizei ermittelt wegen Falschfahrer auf der B44 bei Limburgerhof

per Mail teilen

Ein Falschfahrer auf der Bundesstraße bei Limburgerhof beschäftigt die Polizei. Am Wochenende hatten deswegen mehrere Verkehrsteilnehmer den Notruf gewählt.

Wie die Polizei mitteilt, war am Samstag gegen 15 Uhr ein Falschfahrer auf der B44 bei Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) gemeldet worden. Demnach fuhr ein grüner Kleinwagen auf der Bundesstraße in Richtung Speyer und zwar in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte gemeldet, dass eine Autofahrerin ihren Wagen auf der Straße gewendet habe und nun in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs war.

Wer ist Falschfahrer von der B44 bei Limburgerhof?

Die Polizei hat nach diesen Meldungen direkt eine Streife rausgeschickt. Das Auto des Falschfahrers wurde allerdings nicht gefunden. Die Polizei sucht jetzt den Autofahrer oder die Autofahrerin.

Außerdem bittet sie Zeugen, die das Ganze beobachtet haben, sich zu melden. Es werden auch Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch den Falschfahrer möglicherweise gefährdet wurden.