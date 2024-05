88-Jähriger in Neustadt erstochen: Staatsanwaltschaft klagt Sohn an

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat einen Mann aus Neustadt wegen Mordes angeklagt. Er soll Ende Dezember seinen Vater mit einem Küchenmesser erstochen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-Jährigen vor, seinen Vater (88) grausam in seiner Wohnung in Neustadt getötet zu haben. Die Anklage lautet auf Mord. Als der Vorfall Ende Dezember bekannt wurde, war noch von Totschlag die Rede. Der Staatsanwaltschaft zufolge hat das Landgericht Frankenthal die Anklage zugelassen. Prozessauftakt ist am 8. Juli.

Neustadt: Sohn hat sich selbst gestellt

Der Sohn hatte sich laut Staatsanwaltschaft nach der Tat der Polizei gestellt: Er habe seinen Vater getötet, soll er den Beamten berichtet haben. Die Polizei fand die Leiche dann in einem Wohnhaus in Neustadt. Außerdem stellten die Beamten ein Küchenmesser sicher, das offenbar die Tatwaffe war. Die Obduktion ergab später, der 88-Jährige sei durch "Ersticken in Kombination mit Blutverlust infolge scharfer Gewalt gegen den Hals" gestorben.

Der Verdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Motiv der Tat sei "völlig unklar", so die Staatsanwaltschaft.