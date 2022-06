Mann handelte offenbar mit Diebesgut

Die Polizei Ludwigshafen ist einem Mann auf die Spur gekommen, der in großem Stil gewerbsmäßigen Diebstahl begangen haben soll. Bereits am Dienstag war einem Ludwigshafener in Mannheim ein Elektroroller gestohlen worden. Mit Hilfe eines Ortungs-Chips konnte der Roller in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen entdeckt werden. Die Polizei durchsuchte die betreffende Wohnung und fand dabei weiteres Diebesgut, darunter Uhren, Kleidung sowie einen zweiten elektrischen Tretroller. Außerdem wurden Drogen sichergestellt. Gegen den Mieter der Wohnung wird jetzt ermittelt.