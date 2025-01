Frau von Einbrechern in Ludwigshafen schwer verletzt - Tatverdächtiger in Haft

Mehrere Täter griffen Seniorin mit stumpfem Gegenstand an

Einbrecher haben in Ludwigshafen eine Frau an Weihnachten in ihrer Wohnung schwer verletzt und beraubt. Laut Staatsanwaltschaft sollen mehrere Täter mit einem stumpfen Gegenstand auf die Seniorin eingeschlagen haben. Ein Tatverdächtiger wurde nun festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal erlitt die Seniorin unter anderem einen Bruch der Augenhöhle und schwere Kieferverletzungen. Die 85-Jährige wird wohl Spätfolgen davontragen. Die Einbrecher waren in der Nacht vom 26. Dezember in die Wohnung der Frau eingedrungen. Sie schlugen und fesselten sie. Die Tat ereignete sich in der nördlichen Innenstadt und hatte für großes Aufsehen gesorgt. Laut Staatsanwaltschaft verbanden die Täter die Augen und den Mund der Frau und nutzten aus, dass sie sich nicht wehren konnte. Sie klauten dann ihr Geld und ihren Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Laut Polizei hielten sich die Männer mehrere Stunden in der Wohnung der Frau auf. Nach Einbruch in Ludwigshafen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Der Staatsanwaltschaft zufolge stahlen die Täter auch das Auto der Seniorin. Dieses fand die Polizei an Silvester in einem Ludwigshafener Parkhaus. In dem Auto saß ein verdächtiger Mann. Er wurde verhaftet. Wegen des Verdachts des schweren Raubes und der Körperverletzung sitzt er jetzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Ermittler war im Auto aber keine Spur vom Diebesgut. Polizei wertet Material aus Überwachungskameras aus Die Polizei bittet darum, dass sich Geschäftsleute aus der Umgebung melden und Videomaterial aus Überwachungskameras zur Verfügung stellen.