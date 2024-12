Während der Beerdigung: Paar aus Ludwigshafen soll Trauernde ausgeraubt haben

Sie sollen das Leid anderer Menschen ausgenutzt haben, um sich zu bereichern: ein Mann und eine Frau aus dem Raum Ludwigshafen, die die Polizei jetzt festgenommen hat.

Der Polizei zufolge sind die beiden in Wohnungen eingebrochen, bei denen sie genau wussten, dass niemand zuhause ist. Offenbar suchten sie gezielt Adressen von Menschen aus, die zu dem Zeitpunkt auf Trauerfeiern waren. Aktiv waren die beiden - ein 45-Jähriger und seine ein Jahr jüngere Lebensgefährtin – demnach im Raum Heilbronn. Außerdem soll es Fälle in Rheinland Pfalz und Hessen gegeben haben. Wo genau, sagt die Polizei nicht.

Beamten finden Beweismaterial

Vier Mal waren sie laut Polizei erfolgreich. Dabei gelang es ihnen, in die Gebäude zu kommen und Beute zu machen. In der Wohnung der beiden fanden die Beamten einiges an Beweismaterial, unter anderem auch Gegenstände, die vermutlich aus diesen Einbrüchen stammen. Die beiden sitzen jetzt in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft.