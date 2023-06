per Mail teilen

Am Sonntag ist bei einem Motorradunfall in Winden (Landkreis Germersheim) ein 16-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 17-Jähriger wurde schwer verletzt. Und das war nicht der einzige tödliche Motorradunfall in der Pfalz am Wochenende.

Am Sonntagvormittag meldeten Feldarbeiter der Polizei, dass sie neben der L548 ein verunglücktes Motorrad und zwei daneben liegende Jugendliche gefunden haben. Der Fundort lag nur wenige hundert Meter vom Ortseingang Winden entfernt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Jugendlichen um einen 16- und einen 17-Jährigen aus dem Kreis Germersheim. Der 16-Jährige war bereits tot, der andere Jugendliche war schwerstverletzt und nicht ansprechbar.

Jugendlicher bei Motorradunfall im Kreis Germersheim gestorben

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Unfall in den frühen Morgenstunden ereignete und die beiden Jugendlichen aufgrund des hohen Grases neben der Straße nicht früher entdeckt wurden. Was genau passiert ist, wird derzeit ermittelt. Der verletzte Jugendliche war am Montagmorgen nach wie vor nicht ansprechbar.

Ein Gutachter soll den Hergang des Unfalls rekonstruieren. Beispielsweise sei nicht klar, wer von den beiden Jugendlichen gefahren ist.

Kein Führerschein, kein Helm, keine Schutzkleidung

Was aber bereits klar ist: Beide Jugendliche trugen weder Helm noch Schutzkleidung und waren zu jung, um überhaupt mit so einem Motorrad fahren zu dürfen. Die Maschine, mit der der Unfall passierte, hatte laut Polizei einen Hubraum von 400 Kubikzentimetern. Solche Motorräder können - je nach Modell - mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde fahren. Dafür braucht man einen Motorradführerschein, den man erst mit 18 Jahren bekommen kann.

Außerdem hatte das Motorrad keine Kennzeichen. Wem es gehöre und woher die beiden es hatten, wird derzeit ermittelt. Laut Polizei war wohl kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Das lasse sich aus den Spuren am Unfallort schließen.

Tödlicher Unfall am Samstag im Wellbachtal

Bereits am Samstag war ein Motorradfahrer aus Stuttgart in der Nähe von Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) ums Leben kommen. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz, im Wellbachtal. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße Richtung Johanniskreuz. Wenige Kilometer hinter der Einmündung Hofstätten sei er aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort kollidierte er mit einem 65-jährigen Motorradfahrer aus Stuttgart. Der Stuttgarter wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 34-Jährige kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Tödlicher Motorradunfall auf B48 - Gutachter eingeschaltet

Die B48 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro. Ein Gutachter soll auch bei diesem Unfall den Unfallhergang rekonstruieren.

Motorradfahrer in Lambsheim schwer verletzt

Bei einem weiteren Unfall im Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt worden. An einer Einmüdung an der Kreisstraße 2 ist sein Motorrad mit einem Auto zusammen gestoßen. Die Polizei schätzt den Schaden hier auf 10.000 Euro.