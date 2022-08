16-Jähriger stirbt bei Unfall auf südpfälzischer B10

per Mail teilen

Schon wieder ist auf der B10 im Queichtal im Kreis Südliche Weinstraße ein tödlicher Verkehrsunfall passiert. Dabei kam am Sonntagabend ein 16-jähriger Beifahrer ums Leben.

Wie die Polizei mitteilte, war der Unfallwagen gegen 18 Uhr auf der B10 in Richtung Annweiler unterwegs. In dem Auto saßen drei Personen. Plötzlich war der Fahrer zwischen Birkweiler und Queichhambach mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die zweispurige Gegenfahrbahn geraten. Dort war der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Laut Polizei wurde der 16-jährige Beifahrer des mit drei Personen besetzten Autos dabei in dem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte hätten zwar noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber vergeblich. Der Jugendliche starb noch an der Unfallstelle.

B10: Drei Männer schwer verletzt

Der 21-jährige Fahrer des Unfallwagens und ein weiterer Mitfahrer wurden laut Polizei schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Auch der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, so die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der B10.

B10 bis tief in die Nacht gesperrt

Die Bundesstraße zwischen Birkweiler und Qeichhambach musste wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten etwa sechs Stunden lang voll gesperrt werden. Etwa 40 Kräfte der Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Landau-Land und Annweiler waren im Einsatz.

Bei dem schweren Unfall auf der B10 am vergangenen Samstagmorgen wurden ein 21-jähriger Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Pressestelle Polizei Landau

B10: Zweiter schwerer Unfall an diesem Wochenende

Erst am Samstag hatte sich auf der B10 bei Landau-Godramstein ereignet. Dort war in den frühen Morgenstunden ein Auto frontal auf einen entgegenkommenden Lkw geprallt.

Der 21-jährige Fahrer des Unfallwagens war laut Polizei ebenfalls aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er und seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Bei beiden Unfällen sind Gutachter eingeschaltet, um die genaue Unfallursache zu untersuchen.