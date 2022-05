Fahrerflucht nach tödlichem Verkehrsunfall

Am Freitagabend ist ein lebloser Mann an der Bundesstraße 39 bei Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) gefunden worden. Der 64-Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Nach Angaben der Polizei wurde er offenbar Opfer eines Verkehrsunfalls. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt nach einem Mercedes C-Klasse, Baujahr 2000 bis 2007, mit Schäden am vorderen Teil des Fahrzeugs. Entsprechende Scherben wurden an der Unfallstelle gefunden. Hinweise nimmt die Polizei in Speyer entgegen.