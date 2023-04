Viel Honig, der in Deutschland verkauft wird, ist gestreckt mit Zuckersirup, so eine Mitteilung der Europäischen Kommission vergangene Woche. Das Panschen hat gravierende Folgen für die Imker in der Pfalz.

Sendung am Di. , 11.4.2023 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz