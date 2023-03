Stadtrat Ludwigshafen hat den Haushalt für 2023 verabschiedet

per Mail teilen

Der Stadtrat von Ludwigshafen hat am Abend den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Mehrheitlich wurde ein gemeinsamer Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen angenommen.

Der Haushalt für 2023 sieht eine Neuverschuldung von rund 30 Millionen Euro vor. Zuvor hatte die ADD in Trier einen Haushaltsentwurf abgelehnt, der insgesamt 98 Millionen Euro neue Schulden vorgesehen hatte. Seitdem wurde in Ludwigshafen gestritten, wo man was einsparen kann.

Bei der Sitzung des Stadtrates am Mittwochnachmittag stand das Sparpaket der Verwaltung zur Diskussion. Das hatte ein Volumen von rund 43 Millionen Euro: Geplante Schulsanierungen sollten verschoben, Anwohnerparken teurer und das Sozialticket beispielsweise gestrichen werden. Insgesamt umfasste die Liste 300 Punkte, die eingespart werden sollten. Vor dem Gebäude protestierten Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppen gegen Einsparungen im Sozialbereich.

Im Vorfeld der Stadtratssitzung am Mittwochnachmittag hatten vor dem Pfalzbau in Ludwigshafen einige Menschen gegen die vom Land geforderten Sparpläne demonstriert. SWR

CDU und SPD-Fraktion in Ludwigshafen machten gemeinsame Sache

Auch den beiden größten Fraktionen im Stadtrat, der CDU und der SPD, waren diese Einschnitte zu viel: Sie hatten schon am Montag ein eigenes Sparpaket vorgelegt. Es sieht unter anderem vor, die Vergnügungssteuer zu erhöhen. Auf der anderen Seite soll beispielsweise das Sozialticket für den ÖPNV erhalten bleiben.

CDU-Fraktionschef Peter Uebel sprach von einem ausgewogenen Antrag. Das Hauptproblem Ludwigshafens sei eine chronische kommunale Unterfinanzierung. Es gelte nun, die Stadt wieder handlungsfähig zu machen. Dass seit drei Monaten kein Haushalt vorliege, sei ein "Fiasko" und sorge für Planungsunsicherheit.

Nach kontroverser Aussprache stimmte der Stadtrat einem neuen Haushaltsplan auf Grundlage des Sparpakets von CDU und SPD zu. Unter anderem ist eine Erhöhung der Vergnügungssteuer von 22 auf 25 Prozent und die Einführung einer Bettensteuer für Hotels vorgesehen.

Haushalt für Ludwigshafen beschlossen

Die Haushaltsexperten von CDU und SPD im Stadtrat Ludwigshafen sind zuversichtlich, dass die Aufsichtsbehörde ADD den Haushalt so genehmigen wird - auch wenn er ein Minus von rund 30 Millionen Euro aufweist.