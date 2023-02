Nach Knallhart-Eklat in Ludwigshafen: Politik berät über Sparpläne

Der Hauptausschuss der Stadt Ludwigshafen berät seit Montag über den Haushalt 2023. Vergangene Woche hatten die Sparvorschläge von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zu einem Eklat geführt.

Am Anfang der Sitzung spielten am Montag weder der Streit der vergangenen Woche eine Rolle, noch die Zahlen zum Haushalt oder die Sparpläne. Stattdessen: Betroffenheit und Mitgefühl. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bittet um eine Gedenkminute für die Erdbebenopfer in der türkischen Partnerstadt Gaziantep. Der Hauptausschuss steht schweigend und geschlossen. Die Stadt und der Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep rufen auch zu Spenden für die Opfer auf, mehr dazu hier.

Ludwigshafen: OB Steinruck bedankt sich für Rückmeldungen

Es ist Steinruck selbst, die dann doch noch einmal auf die letzte Stadtratssitzung zu sprechen kommt. Zur Erinnerung: Zwei Sparlisten hatten die OB und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) in der Stadtratssitzung am 30. Januar auf den Tisch gelegt. Die Stadt müsse sparen, und der Stadtrat – der in den letzten Jahrzehnten nie einen ausgeglichenen Haushalt zustande gebracht habe – solle entscheiden, wo. Vier Tage später hatte sich Steinruck am 3. Februar dann entschuldigt für ihre "krasse" Ansprache. Sie habe aufrütteln wollen, sagte sie im SWR-Interview. Im Hauptausschuss bedankt sie sich nun: Für viele Rückmeldungen, die sie seitdem bekommen habe, von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Stadtratsmitgliedern. Zu Ihrer Entschuldigung stehe sie weiterhin.

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) während der Sitzung des Hauptausschusses SWR

Kein Streit im Hauptausschuss

Und die ist offenbar angekommen: Weder wurde am Montag im Hauptausschuss heftig diskutiert, noch wurden Vorwürfe laut. Stattdessen ging es den Mitgliedern des Ausschusses vor allem darum, ihre Fragen zu den Sparvorschlägen der städtischen Fachbereiche zu klären. Und das geschah in der Regel sachlich im Inhalt und höflich im Ton. Allerdings war das auch nur der erste Streich, am Dienstag gehen die Beratungen in die zweite Runde. Verabschiedet werden soll der Haushalt der Stadt Ludwigshafen dann im März.