Gaziantep: Partnerstadt Ludwigshafen gedenkt der Erdbebenopfer

Die Stadt Ludwigshafen hat am Montag in einer Sitzung des Hauptausschusses der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gedacht - mit einer Schweigeminute.

Das Epizentrum des Erdbebens lag in der Nähe von Gaziantep, das somit besonders von der Naturkatastrophe betroffen ist.

Oberbürgermeisterin Steinruck: Erster Kontakt mit Gaziantep

"Vor wenigen Stunden erreichte uns die Nachricht, dass es rund um das Gebiet unserer türkischen Partnerstadt Gaziantep zwei schwere Erdbeben gab", sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montagnachmittag vor den Ratsmitgliedern. Die Stadt habe umgehend versucht, mit der Partnerstadt Kontakt aufzunehmen, doch das Netz sei überlastet. Einen ersten Kontakt habe es aber bereits gegeben.

Die Stadt Ludwigshafen sorge sich sehr um die Familien, die ihre Häuser verloren haben und bei eisigen Temperaturen obdachlos seien, so Steinruck. Und sie sei auch in großer "Sorge um die Menschen, die ihre Angehörigen vermissen oder um getötete Familienmitglieder trauern. Wir sind in Gedanken bei all unseren Freundinnen und Freunden in unserer Partnerstadt." Ludwigshafen stehe auch im Austausch mit der Stadt Duisburg, die wie Ludwigshafen eine Städtepartnerschaft mit Gaziantep habe.

Ludwigshafen: Spendenaufruf für Erdbebenopfer

Der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep ruft unterdessen zu Geldspenden für die Opfer der Erdbeben auf. Wer die Opfer unterstützen wolle, könne unter dem Stichwort "Erdbeben" an den Freundeskreis eine Spende überweisen (IBAN DE67 5455 0010 0191 2849 34, Sparkasse Vorderpfalz). Die Spendengelder soll zur Katastrophenhilfe in der Südosttürkei weitergeleitet werden.

Weitere Hilfe aus Limburgerhof nach Gaziantep unterwegs

Eine Hundeführerin aus Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) fliegt zudem in der Nacht auf Dienstag mit ihrem Suchhund in die Türkei. Sie ist nach Angaben einer Sprecherin des Bundesverbandes für Rettungshunde Teil eines 41 Personen-starken Rettungsteams, das in den kommenden Tagen vor Ort verschüttete Menschen aufspüren wird.

Auch weitere Pfälzer Rettungshundestaffeln haben ihre Hilfe angeboten. Laut Medienberichten sind Tausende von Menschen nach den Erdbeben verletzt und vermisst. Die Todeszahl sei inzwischen auf mehr als mehr als 2.000 Menschen gestiegen.