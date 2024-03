Geothermiekraftwerk Landau weiter außer Betrieb

Aktuell ist weiter fraglich, ob Lithium in größerem Umfang in der Südpfalz gewonnen werden kann. Ein Grund: Das Geothermiekraftwerk in Landau steht seit Monaten still.

In der Leitung, die das heiße Wasser nach oben befördern soll, wird ein Leck vermutet, so ein Sprecher des Landesamtes für Geologie und Bergbau. Die Umwelt sei dadurch allerdings nicht gefährdet, solange der Betrieb unterbrochen bleibt. Für eine Wiederaufnahme müsse die Betreiberfirma die Bohrung überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Allerdings liegen dem Landesamt bisher keine entsprechenden Pläne vor. Direkt neben dem Landauer Geothermiekraftwerk befindet sich eine Lithium-Versuchsanlage. Nach ursprünglichen Plänen sollte sie den Rohstoff aus dem Thermalwasser des Landauer Kraftwerks gewinnen. Zusätzliches Lithium soll künftig aus Insheim im Kreis Südliche Weinstraße kommen, so das Landesamt. Dort sollen dieses Jahr mehrere Bohrungen beginnen.