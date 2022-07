Gemeinderat Waldsee entscheidet über schwimmende Häuser auf Baggersee

per Mail teilen

Ferienhäuser auf dem Wasser - und das mitten in der Pfalz. Der Gemeinderat von Waldsee soll entscheiden, ob eine Kiesabbaufirma diese auf einem Baggersee errichten darf.

Geplante schwimmende Häuser auf dem Baggersee bei Waldsee Rohr Sand und Kies GmbH und Co. KG

Das Unternehmen Rohr Sand und Kies GmbH aus Waldsee möchte auf eigenem Gelände auf einem Teil des Wolfgangsees zehn schwimmende Häuser errichten. Die Wohngebäude sollen auf schwimmenden Pontons entstehen und sind bis zu 22 Meter lang. Die kleinen haben eine Wohnfläche von 44 - die großen 117 Quadratmeter. Es sollen Ferienwohnungen sein - keine Häuser für ständiges Wohnen.

Gemeinderat prinzipiell für die Häuser auf dem Baggersee

Für die baurechtliche Genehmigung muss zunächst die Gemeinde Waldsee im Rhein-Pfalz-Kreis einen Bebauungsplan erstellen. Der Gemeinderat befasst sich am Donnerstagabend in seiner Sitzung damit. Nach Angaben der Ortsbürgermeisterin von Waldsee, Claudia Klein (CDU), hat der Gemeinderat dem Projekt grundsätzlich schon zugestimmt. Doch es gebe noch Abstimmungsbedarf.

Kritiker wollen nur kleine schwimmende Häuser erlauben

Insbesondere an der Wohnfläche gibt es Kritik. Die Kritiker fürchten, dass sich die Nutzer der schwimmenden Häuser am Ende eben doch zum dauerhaften Wohnen niederlassen möchten. Um das zu verhindern will die Gemeinde erreichen, dass nur kleine Häuser gebaut werden dürfen.

"Wir müssen einen Kompromiss finden oder nur Häuser zulassen bis zu 60 Quadratmeter."

Nach Angaben von Robert Gard aus der Geschäftsführung des Kiesabbau-Unternehmens geht es bei dem Projekt nicht darum Geld zu verdienen, obwohl das Vorhaben natürlich auch unter wirtschaftlichen Aspekten geplant wird. Absicht sei vielmehr in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass nach den Ende des Rohstoffabbaus die verbrauchten Flächen durchaus weiter genutzt werden können.

Idee zu schwimmenden Häusern auch wegen Hürden beim Rohstoffabbau

Hintergrund ist nach Angaben von Robert Gard, dass die Voraussetzungen für den Rohstoffabbau in Deutschland immer schwieriger werden. Ein Genehmigungsverfahren zum Abbau von Rohstoffen dauere inzwischen 10 bis 20 Jahre. Zudem gebe es eine starke Konkurrenz um die freien Flächen: Wohnen, Straßen, Industrie, Erholung, Landwirtschaft, Naturschutz.

Kiesabbau ist weitergezogen

Am Wolfgangsee ist der Kiesabbau inzwischen endgültig abgeschlossen. Der Abbau ist nach Angaben des Unternehmens vor Ort weitergewandert und wird an anderer Stelle des Geländes fortgesetzt.

Die Abwasserentsorgung sei mit eingeplant und sichergestellt und auch die Stromversorgung soll durch eine schwimmende Photovoltaikanlage sichergestellt werden.