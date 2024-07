Geldautomat in Freckenfeld gesprengt - Täter machen keine Beute

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen im südpfälzischen Freckenfeld einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Kriminalpolizei jetzt mitteilt, flüchteten die Täter mit einem dunklen BMW in Richtung französische Grenze.

Wer den Geldautomaten im 1500-Einwohner-Ort Freckenfeld (Kreis Germersheim) gesprengt hat, ist noch unklar. Die Polizei fahndet noch nach den unbekannten Tätern. Mittlerweile stehe fest, dass die Täter kein Bargeld erbeuten konnten. Der betroffene Geldautomaten gehört der VR Bank Südpfalz und war in der Filiale in der Hauptstraße. Der Zugang zum Automat erfolgte über einen Innenhof.

Die VR Bank Südpfalz-Filiale in Freckenfeld. Zu dem Zeitpunkt war noch alles abgesperrt. SWR VR Bank Südpfalz-Filiale in Freckenfeld

Tatort in Freckenfeld auf Sprengstoffreste untersucht

Mitarbeiter des Landeskriminalamts haben den Tatort auf Sprengstoffreste untersucht aber nichts gefunden. Die Absperrung, die nach der Explosion eingerichtet worden war, wurde nach der Untersuchung aufgehoben. Die Polizei vermutet, dass die Täter Festsprengstoff eingesetzt haben. Anwohner hatten in der Nacht einen lauten Knall gehört.

Die Explosion im VR Bank-Gebäude war stark. Sogar das Fenster, das sich an der Straßenseite befindet, ist gesprungen. SWR

Durch die Explosion wurden sowohl der Geldautomat als auch das Gebäude beschädigt, in dem sich der Automat befand. Ein Sprecher der VR Bank Südpfalz schätzt den Gesamtschaden auf einen mindestens fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet Zeugen, sich zu melden - entweder telefonisch oder per Mail.

Nach der Geldautomatensprengung in Freckenfeld ist die Schadenshöhe noch unklar. SWR

Kunden der VR Bank Südpfalz können einem Sprecher zufolge aktuell auf zwei andere Filialen ausweichen: Die nächste Filiale mit einem Geldautomat steht in Schaidt in 2,8 Kilometer Entfernung. Weitere Geldautomaten stehen in Kandel in 6,3 Kilometer Entfernung.

Ähnliche Vorfälle in anderen VR Bank Südpfalz-Filialen hat es laut Sprecher nicht gegeben.

Auch in Hillesheim wurde ein Geldautomat gesprengt

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz, in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel), gab es eine Sprengung. Am frühen Donnerstagmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er sagte, dass zwei maskierte Täter versuchten, in die Volksbank-Filiale einzubrechen. Ein dritter Täter wartete wohl in einem Auto. Die Polizei fuhr dann nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen zu der Bankfiliale. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein: Es habe eine Sprengung in der Bank gegeben.

In diesem Jahr hatten es Täter auch auf andere Geldautomaten in der Pfalz abgesehen

Der Geldautomat in Freckenfeld war in der Pfalz nicht das einzige Ziel von Geldautomatensprengern. In Ludwigshafen wurde Anfang Mai ein Geldautomat in die Luft gejagt und im südpfälzischen Steinfeld ist es bei einem missglückten Versuch geblieben.