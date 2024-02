Südpfalz: Kunden kommen wieder leichter an Bargeld

Nach mehreren Sprengungen im Dezember hatte die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau Geldautomaten außer Betrieb genommen. Einige werden nun wieder geöffnet - und Geld gibt es auch wieder bis 23 Uhr.

Ab Montag können die Kunden wieder an mehreren Standorten von 6 bis 23 Uhr Geld abheben. Das teilt die VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau über ihre Internetseite mit. Zu diesen Standorten gehören in der Südpfalz die beiden Geldautomaten in Annweiler, die Automaten in Bad Bergzabern, Billigheim, Herxheim, Schweigen-Rechtenbach und Steinfeld (alle Kreis Südliche Weinstraße). Außerdem wird laut Bank Sicherheitspersonal eingesetzt, das die Geschäftsstellen und die Geldautomaten überwacht.

VR Bank lässt Geldautomaten überwachen

"Die Sprengungen rund um die Weihnachtszeit stecken uns zwar immer noch in den Knochen". schreibt die VR Bank auf Facebook, "aber wir haben im Hintergrund geplant, wie es mit der Bargeldversorgung an der Südlichen Weinstraße und im Wasgau weitergehen kann."

Sprengung von Geldautomaten: Zerstörter Pavillon, ausgebrannte Filiale

Gleich dreimal waren Geldautomaten der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau im Dezember das Ziel von Kriminellen. Unter anderem sprengten die Täter in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) einen Pavillon mit Geldautomaten. In Bundenthal in der Südwestpfalz brannte die Filiale dort nach einer Geldautomatensprengung komplett aus. Als Konsequenz hatte die Bank einige Geldautomaten stillgelegt, weniger Bargeld in den noch offenen Automaten deponiert und die Öffnungszeiten verkürzt.

Durch die Explosion geriet die Volksbank in Bundenthal im Dezember in Brand. SWR

Andere Geldautomaten bleiben noch zu

Noch immer kann nicht an allen Automaten der Bank Geld abgehoben werden. Aus Sicherheitsgründen lässt die VR-Bank ihre Geldautomaten unter anderem in Hatzenbühl, Winden (Kreis Germersheim) und Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße) geschlossen. "Der Schutz der Bevölkerung steht ohne Diskussion im Vordergrund", schreibt die Bank in ihrem Post auf Facebook.

Was bleibt, ist die Kooperation der VR Bank mit der Sparkasse. Kundinnen und Kunden können an allen Automaten der Sparkasse Südpfalz kostenlos Geld ein- und auszahlen. Bei der Sparkasse Südwestpfalz ist das in Hinterweidenthal möglich.