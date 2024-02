Häuser evakuiert, Straßen gesperrt

per Mail teilen

Mehrere Personen sollen in der Nacht auf Donnerstag versucht haben, einen Geldautomaten in Steinfeld (Kreis Südliche Weinstraße) zu sprengen. Die Polizei sucht nach den Tatverdächtigen.

Zeugen hatten Donnerstagfrüh um 4 Uhr beobachtet, wie sich mehrere Personen am Geldautomaten der Sparkasse in der Oberen Hauptstraße von Steinfeld zu schaffen machten und die Polizei gerufen.

Unbekannte waren bereits am Geldautomaten

Die Unbekannten hatten sich bereits Zugang zur Bankfiliale verschafft und seien auch am Geldautomaten zu Gange gewesen, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Als die Polizei eingetroffen war, hatten sie sich aber bereits aus dem Staub gemacht.

Anwohner im Ortskern müssen aus den Betten

Die Beamten konnten nicht ausschließen, dass die Gruppe den Geldautomaten sprengen wollte und sich womöglich noch Sprengstoff im Gebäude befindet, berichtet die Polizei. Deshalb mussten die Anwohner in der Nachbarschaft ihre Häuser verlassen und zwei Straßen wurden gesperrt.

Am Donnerstagvormittag war dann aber klar: Es befindet sich kein Sprengstoff im Gebäude oder am Geldautomaten. Die Bewohner durften nach sechs Stunden wieder in ihre Wohnungen zurück, die Straßen wurden wieder frei gegeben.

Polizei sucht weiter nach den Tatverdächtigen

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und sie sucht weiter nach den Tatverdächtigen und nach Zeugen, die Hinweise auf die Gruppe geben können.