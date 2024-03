Der Speyerer Kaiserdom in schwarz-weiß und in einem extremen Hochformat: Der international renommierte Fotograf Horst Hamann arbeitet derzeit an einem Projekt "Dom Vertical".

Mit dem Fotoprojekt gehe für ihn ein "Kindheitstraum" in Erfüllung. "Es ist eine Fata Morgana, wenn der Dom am Morgen zu strahlen beginnt - wie die New Yorker Skyline", sagte der Fotograf am Freitag in Speyer. Der Dom habe ihn stets durch seine "besondere Magie" fasziniert. Diese entfalte sich im Zusammenspiel mit dem besonderen Licht in der Rhein-Ebene und mannigfaltigen fotografischen Blickwinkeln.

Horst Hamann SWR

Hamann-Projekt: Ausstellung und Bildband geplant

70 bis 80 Motive des Unesco-Weltkulturerbes sollen in einem Buch sowie in einer Ausstellung des Historischen Museums der Pfalz in Speyer gezeigt werden, sagte Hamann. Der 65-jährige gebürtige Mannheimer wurde durch seine Fotos der New Yorker Wolkenkratzer in den 1990er Jahren weltberühmt. Sein Markenzeichen ist die vertikale, also senkrechte Perspektive. Rund um die Welt hat Hamann vertikale Werkgruppen geschaffen, etwa über Paris, London, Brasilia - aber auch das Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF.

Aspekte, "die man als Tourist nicht sieht"

Für das neue Fotoprojekt in Speyer wähle er auch Aspekte des Domes, "die man als Tourist nicht sieht", sagte Hamann. Dazu zählten etwa die Glockentürme oder die Dachkonstruktion. Die Hamann-Fotografien sollen in einem Buch und in einem Kalender erscheinen, außerdem als Postkarten-Set erhältlich sein. Nach Angaben des Historischen Museums der Pfalz in Speyer sollen die Dom-Fotografien ab Mitte Mai 2025 dort zu sehen sein.

Danach soll die Fotoschau als Wanderausstellung in anderen Domstädten gezeigt werden.