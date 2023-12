Drohne soll in und rund um Wachenheim schlecht gedämmte Häuser aufspüren

Die Verbandsgemeinde Wachenheim will herausfinden, wie gut die Häuser in den einzelnen Orten gedämmt sind. Eine Drohne soll mit Wärmebildkamera die Häuser abfliegen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung hat sich die Methode abgeguckt, sagt Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU), und zwar von Wachenheims Partnerstadt Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) in Baden Württemberg. Auch in Schwetzingen wurden Bilder mit einer Wärmebildkamera aufgenommen, um zu sehen, wie dicht Hauswände, Fenster, Dächer und Türen sind - allerdings von der Straße aus.

Wärmebilder für die Kommunale Wärmeplanung

In Wachenheim und den übrigen Orten der Verbandsgemeinde - Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim - soll dafür eine Drohne eingesetzt werden. Ziel ist es, ein genaues Bild darüber zu bekommen, welche Orte besonders viele Häuser haben, die energetisch saniert werden müssen. Das braucht die Verbandsgemeinde für die kommunale Wärmeplanung. Sie bildet die Grundlage, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen.

Drohne mit Wildkameras spüren auch Rehkitze auf

Gegen ein kleines Entgelt können auch die Bürger in der Verbandsgemeinde Berichte über den Zustand ihres Hauses bekommen. Drohnen mit Wärmebildkamera sind bereits anderweitig in der Pfalz im Einsatz. Damit werden im Frühjahr Rehkitze in Feldern aufgespürt, um sie vor Landmaschinen in Sicherheit zu bringen. Ob die Drohne tatsächlich eingesetzt wird, entscheidet am Donnerstagabend der Verbandsgemeinderat.