Mit diesen Vorsätzen starten die Ludwigshafener ins neue Jahr

Weniger Süßigkeiten oder doch mehr Sport? Wir wollten von den Ludwigshafenern wissen: Welchen Vorsatz haben Sie fürs neue Jahr?

Laut einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage unter rund 1.000 Befragten in Deutschland sind die häufigsten Vorsätze fürs neue Jahr "Stress vermeiden" und "mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen" und "sich umwelfreundlicher verhalten". Sehen das die Ludwigshafener auch so? Was sind Ihre Vorsätze?

Straßenumfrage in Ludwigshafen:

Gute Vorsätze und dann!?

Gute Vorsätze zu haben, ist schon mal der erste Schritt. Aber wie setzt man sie am besten auch wirklich in die Tat um? Psychologin Prof. Eva Asselmann rät im Interview mit SWR1: Schritte hin zu einer Veränderung im Leben besser zu klein, als zu groß zu wählen.

Denn "wenn man ein kleines, realistisches Ziel gut erreicht, dann schafft das in der Regel ein gutes Gefühl, ein Erfolgserlebnis, so dass man dann auch motiviert ist, sich in einem zweiten Schritt noch mehr vorzunehmen", so Asselmann. Das ganze Gespräch, um perfekt ins neue Jahr zu starten, finden Sie hier: