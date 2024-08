Die Stadt Ludwigshafen hat am Dienstagvormittag offiziell die neue Flüchtlingssiedlung in der Bayreuther Straße vorgestellt. Es ist die bisher größte in Ludwigshafen und besteht aus Containern, in denen insgesamt bis zu 450 Menschen wohnen können.

Die Flüchtlingssiedlung in Ludwigshafen-West verfügt über vier große Wohnblöcke, die auf einem städtischen Acker stehen. Diese Wohnblöcke bestehen aus 350 weiß-grauen Einzelcontainern, die auf jeweils drei Stockwerken verteilt sind. Die Bayreuther Straße gilt als sozialer Brennpunkt.

Einzug ab dem 28. August

Am 28. und 29. August sollen Flüchtlinge aus provisorischen Unterkünften in die Container umziehen. Es gibt insgesamt 144 Schlafzimmer. Sie sind jeweils 14 Quadratmeter groß und haben je drei Betten. Vierköpfige Familien bekommen zwei Schlafzimmer.

Bisher wohnten diese Flüchtlinge nach Angaben der Stadt in Notunterkünften wie Hallen und dem leeren Einkaufszentrum Walzmühle, wo es keine Fenster und keine abgeschlossenen Räume gab. Die Schlafplätze waren dort nur durch Drahtgitter-Zäune voneinander getrennt.

Als erstes werden am 28. August die 80 Bewohner aus der Walzmühle in der Innenstadt in die Bayreuther Straße umziehen. Sie müssen das ehemalige Einkaufszentrum räumen, denn ein Investor will es ab September umbauen und als Einkaufszentrum neu eröffnen.

Ludwigshafen rechnet im Herbst mit mehr Flüchtlingen

Allein in diesem Jahr seien der Stadt 680 Flüchtlinge zugewiesen worden, darunter rund 200 Ukrainer, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).

Sozialdezernentin Beate Steeg sagt, dass die Container notwendig sind. Der Wohnungsmarkt in Ludwigshafen sei angespannt. SWR

Das Land Rheinland-Pfalz habe mitgeteilt, dass es im Herbst wieder mit steigenden Flüchtlingszahlen rechne.

Container als temporäre Notlösung

Die Container sind laut Steeg notwendig, weil die Stadt es nach eigenen Angaben nicht mehr schafft, normale Wohnungen für geflüchtete Menschen zu mieten. Trotz intensiver Suche fänden sich keine freien Wohnungen.

Für die Menge der Menschen haben wir halt nicht genügend Wohnraum. Und dann müssen wir leider auf sowas ausweichen. Schön ist anders.

Auch aus diesem Grund sei die neue Unterkunft in der Bayreuther Straße nötig. Der Wohnungsmarkt in Ludwigshafen sei angespannt. Die Containersiedlung werde in drei Jahren wieder abgebaut. Bis zum Abbau will die Stadt dauerhafte Unterkünfte errichten. Bisher seien 70 Standorte geprüft, so Steeg. Die Containersiedlung ist also nur ein Puffer, bis man etwas Dauerhaftes errichtet hat.

Flüchtlingssiedlung kostet 11,6 Millionen Euro

Der Bau der Flüchtlingssiedlung hat die Stadt nach eigenen Angaben 11,6 Millionen Euro gekostet und rund fünf Monate gedauert. Den Plan, Flüchtlinge in Containern in der Bayreuther Straße unterzubringen, hatte die Stadt im Februar gefasst.