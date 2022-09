Ludwigshafen: Wie gehts weiter in der Bayreuther Straße?

Weil sich der Start der Sanierung im Brennpunktviertel Bayreuther Straße in Ludwigshafen um ein Jahr verschiebt, gab's zuletzt Zoff im Stadtrat. Heute will die Stadt das Sozialkonzept für das Viertel vorstellen.

Die Bayreuther Straße steht heute als Tagesordnungspunkt 4 auf dem Programm des Sozialausschusses in Ludwigshafen - allerdings geht es diesmal nicht um die Sanierung oder den Abriss der Wohnblöcke dort, sondern um das Sozialkonzept für die Bewohner. Die Stadt hatte 2017 den Auftrag erhalten, ein solches zu erarbeiten. In der Bayreuther Straße und der Kropsburgstraße im Ludwigshafener Stadtteil West leben aktuell mehr als 500 Menschen an der Armutsgrenze. Sie haben aus verschiedenen Gründen ihre Wohnungen verloren und wurden von der Stadtverwaltung in das Gebiet eingewiesen.

Innenhof der Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Baujahr der Gebäude: 1957. SWR



Zoff im Sommer 2021 wegen Bayreuther Straße

Ziel des Sozialkonzepts ist es laut Stadtverwaltung, dafür zu sorgen, dass sich die Armut in dem Gebiet nicht verfestigt. Außerdem gibt es in dem Gebiet viele soziale Probleme und Menschen mit Suchterkrankungen, denen geholfen werden soll. Die Bewohner der sogenannten Einweisungsgebiete sollen langfristig wieder in andere städtische Wohnviertel umziehen und dort Fuß fassen können. Welche Maßnahmen dazu ins Auge gefasst werden, will die Stadt heute vorstellen.

Im Juli 2021 hatte die Ankündigung der Verwaltung für Verärgerung bei den Stadtratsfraktionen gesorgt, dass sich die Sanierung beziehungsweise der Abriss der Wohnblöcke um ein Jahr verzögern soll. Der SWR hatte berichtet:

Viele der Wohnungen in der Bayreuther Straße sind stellenweise feucht und vereinzelt klagten Bewohner in der Vergangenheit über Schimmelbefall. Geplant ist derzeit, dass der Abriss und Neubau von Häusern in dem sozialen Brennpunkt 2023 beginnen und etwa zwei Jahre lang dauern soll. Einzelne Sanierungsarbeiten sollen erst 2029 abgeschlossen werden.

Wohnblock in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen SWR

Linke fordern Notfallfonds für Ludwigshafen wegen Energiekrise

Auch die Energiekrise wird Thema im Sozialausschuss heute sein: Die Linke hat angekündigt, Maßnahmen von der Stadt zu fordern, um einer "drohenden Energiearmut" in Ludwigshafen entgegenzuwirken. In dem Antrag heißt es: "Bekanntlich gibt es in Ludwigshafen viele Niedriglohnbezieher in einer prekären sozialen Lage. Sie können die durch die Inflation gestiegenen Kosten des täglichen Bedarfs und die Miete kaum noch bezahlen."

"Bekanntlich gibt es in Ludwigshafen viele Niedriglohnbezieher in einer prekären sozialen Lage."

Die Stadtverwaltung, so die Forderung, soll einen sogenannten Notfallfonds einrichten. Die Idee dahinter: In einer Spendenaktion soll Geld von Privatleuten, Wirtschaft und Industrie gesammelt werden, das Bedürftigen zugute kommt und von dem sie ihre Strom und Energiekosten bezahlen können. Die Verwaltung soll nach dem Willen der Linken auch prüfen, ob es Zuschüsse vom Land gibt. Die Energieversorger sollen aufgefordert werden, keine Stromsperren zu verhängen.

Auch Speyer plant Hilfefonds

Auch die Stadt Speyer plant nach dem Vorbild der Kommunen Heidelberg und Mannheim einen Hilfsfonds für Menschen, die bei den gestiegenen Preisen ihre Gas- und Stromrechnung nicht mehr zahlen können.