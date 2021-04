Ursprünglich sollte das Metropolhochhaus Anfang 2018 eröffnet werden. Der Investor Timon-Bauregie hatte den Abriss der damaligen Tortenschachtel schnell vollzogen und dann geschah an der Baustelle nichts mehr. Eine Chonologie:

Anfang März 2014

Noch steht das alte Kaufhaus "Tortenschachtel" - eines der Wahrzeichen von Ludwigshafen am Berliner Platz. Der Abriss wird aber immer wahrscheinlicher. Der neue Eigentümer sagt, eine Sanierung des 1960 erbauten Kaufhauses lohne sich nicht, weil das markante, kreisrunde Gebäude in einem sehr schlechten Zustand ist. Die Haustechnik sei marode und auch energetisch sei der kreisrunde Glasbau völlig veraltet. Statische Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass die Tortenschachtel nicht stabil genug sei, um weitere Stockwerke darauf zu bauen. Aber nur dann würde sich eine investition lohnen. Die Stadt Ludwigshafen muss den Abriss genehmigen. Ein Neubau solle sich an den Bauplänen der Tortenschachtel anlehnen.

Die Ludwigshafener Tortenschachtel vor ihrem Abriss SWR

Mai 2014

Der Abriss der Tortenschachtel ist genehmigt. Der Investor kündigt an, bis zu 18 Millionen Euro in einen Neubau an derselben Stelle investiren zu wollen. Das neue Gebäude soll zwei bis drei Stockwerke höher werden als die Tortenschachtel - also fünf Stockwerke. Ob das neue Gebäude wieder rund wird, ist allerdings damals schon fraglich. Mit einer runden Bauform gebe es mehr Einschränkungen für die Nutzer, so das Argument.

Mitte September 2014

Wie das neue Gebäude nach dem Abriss der Ludwigshafener Tortenschachtel am Berliner Platz aussehen wird, entscheidet sich bei einem Architektenwettbewerb. Drei Entwürfe stehen im Wettstreit. Eine eigens eingerichtete Jury, in der Architekten, die Ludwigshafener Stadtspitze sowie Einzelhandelsexperten vertreten sind, soll darüber entscheiden, nach welchem Modell die Tortenschachtel neu gebaut wird. Der Einzelhandel ist laut Investor bereits sehr interessiert daran, in das neue Gebäude am Berliner Platz einzuziehen.

Anfang Oktober 2014

Die Stadt Ludwigshafen und der neue Eigentümer stellen den Siegerentwurf für das Neubauprojekt am Berliner Platz vor. Nach den Plänen des Düsseldorfer Architekturbüros RKW soll ein zweiteiliges Gebäude entstehen: Zum Einen ein 14 stöckiges Hochhaus sowie ein flacheres Bauwerk daneben. Der Zwillingsbau soll eine Fläche von 30.000 Quadratmetern haben. Nach Einschätzung der Stadt und des Investors soll das Gebäude rund 50 Meter hoch werden. Schon wird davon gesprochen, dass es ein neues Wahrzeichen für Ludwigshafen wird. In dem Gebäude sind Geschäfte, Büros und Wohnungen geplant. Cafés und Restaurants sollen den Berliner Platz auch am Abend und in der Nacht beleben. Baubeginn soll 2015 sein.

Mitte Oktober 2014

Mit großer Mehrheit stimmt der Ludwigshafener Stadtrat einem Neubau am Berliner Platz zu.

Mitte April 2015

Am Berliner Platz beginnt der Abriss der "Tortenschachtel". Zunächst wird das Gebäude innen entkernt. So sollen sich die Lärm- und Staubbelastung in Grenzen halten. Im Mai wird ein Bauzaun um das ehemalige Kaufhaus gezogen.

Mitte Juli 2015

Auch die Glas-Fassade des ehemaligen Kaufhauses wird Stück für Stück abgebaut.

Ende Juli 2015

Der Investor gibt bekannt, dass er den Neubau am Berliner Platz höher bauen will, als ursprünglich geplant. Die Timon-Gruppe aus Ettlingen, hatte zunächst einen Neubau mit 14 Stockwerken vorgestellt. Jetzt soll dieser Turm drei Stockwerke höher werden. Diese Aussage sorgt für erhebliche Kontroversen - vor allem bei den Anliegern.

Mitte August 2015

Die Haltestelle für die Straßenbahnen, die bis dato zum Teil unter dem Tortenschachtelgebäude gebaut war, wird für den endgültigen Abriss verlegt. Neue Überdachungen für die Fahrgäste werden gebaut.

Mitte September 2015

Abriss des Gebäudes komplett. Nur noch ein unterirdischer Bunker ist verblieben.

Anfang Juli 2016

Erste Meldung des Investors, dass sich der Neubau um mehrere Monate verzögert. Begründung des Investors: Es liegt noch keine Baugenehmigung vor. Dafür seien mehrere Gutachten beispielsweise zum Brandschutz nötig. Diese dauerten länger als erwartet. Mittlerweile plant der Investor mit Kosten von rund 70 Millionen Euro. Der dazu notwendige Abriss des alten Weltkriegsbunkers unter dem Berliner Platz soll zwei Monate später abgeschlossen sein. Dort ist eine Tiefgarage für rund 170 Stellplätze geplant.

Ende August 2016

Der Investor gibt bekannt, dass er plant, den Neubau bis Ende 2018 fertigzustellen.

Januar 2017

Stillstand auf der Baustelle. Sichtbar tut sich nichts mehr.

Ende Juni 2017

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen legt im Ludwigshafener Stadtrat eine Anfrage zum Bauprojekt "Metropol" vor. Wegen des monatelangen Stillstands sorgen sich die Grünen um das Projekt. Teile des Bauzauns waren inzwischen eingerissen und hatten den Blick auf die verwaiste Baustelle freigegeben. Die Fraktion fürchtet, dass das Gelände in der Innenstadt jahrelang brach liegen könnte.

Die Baustelle am Berliner Platz (Ludwigshafen) im Juni 2017 SWR

Mitte August 2017

Der Investor für das Metropol-Hochhaus am Berliner Platz kündigt an, dass er das Projekt jetzt mit einem neuen Partner fortsetzen will. Der Baubeginn verzögere sich auf das Frühjahr 2018.

Ende März 2018

Der Baubeginn für das geplante Hochhausprojekt am Berliner Platz in Ludwigshafen wird erneut verschoben - diesmal auf Ende 2018. Der Bauherr hat angekündigt für das Vorhaben neue Investoren vorzustellen. Er verspricht, die Abbrucharbeiten des Bunkers unter der Baufläche sollen im Mai weitergehen, damit das Gelände schnellstmöglich für den Baubeginn bereit stehe. Die Verhandlungen mit einer irischen Firma seien gescheitert.

Die Baustelle am Berliner Platz (Ludwigshafen) im Februar 2018 SWR Irmgard Reißinger

Mitte Mai 2018

Noch immer tut sich nichts auf der Baustelle. Die Stadt Ludwigshafen will den Druck auf den Investor für das Metropolhochhaus am Berliner Platz erhöhen, endlich mit den Bauarbeiten zu beginnen. Der Investor Günther Tetzner soll in der Stadtratssitzung am 17. September seine Pläne vorstellen. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck will die Stadtspitze alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um Druck zu machen. Auch über eine Aufhebung des Baurechts denke man nach.

Mitte September 2018

Der Stadtrat stimmt nach eineinhalb-stündigen Beratungen hinter verschlossenen Türen dafür, dem Investor Timon-Bauregie noch eine letzte Chance zu geben, das millionenschwere Bauprojekt "Metropol-Hochhaus" im Zentrum von Ludwigshafen umzusetzen. Bis Ende Dezember hat er Zeit, konkrete Fakten und Verträge vorzulegen. Der Stadtrat hätte auch sofort das Baurecht entziehen können. Es gab eine entsprechende Beschlussvorlage. Gegner dieser Entscheidung, die durch die Mehrheit der SPD und CDU Koalition zustande kam, sprachen von verlorenem Vertrauen zum Bauherrn Günter Tetzner. Dieser habe vier Jahre nach Projekt-Start am Berliner Platz ein "Dreckloch" hinterlassen. Der Investor gab bekannt, inzwischen eine Hotelkette als Hauptmieter für das Metropol-Hochhaus gewonnen zu haben.

Mitte Februar 2019

Der Investort stellt im Stadtrat seine neuen Pläne für das Metropolhochhaus vor. Der Stadtrat stimmt mehrheitlich dafür.

Oktober 2020

Der Stadtrat erteilt den überarbeiteten Plänen für das Metropol-Hochhaus die Baugenehmigung. Die Timon-Bauregie GmbH & Co.KG verpflichtet sich im Gegenzug, spätestens sechs Monate nach Bestandskraft dieser Genehmigung mit dem Bau auch zu beginnen.

Dezember 2020

Die Hotelmarke Premier Inn teilt mit, dass sie in das Metropol-Hochhaus einziehen will. Ein Vertrag über 25 Jahre sei abgeschlossen worden. Mehr als 180 Zimmer seien in dem geplanten Gebäudekomplex vorgesehen. Eine Eröffnung des Hotels sei für Ende 2023 vorgesehen.

April 2021

Auf der Baustelle tut sich immer noch nichts.