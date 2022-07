Brand in Einfamilienhaus

per Mail teilen

In einem Einfamilienhaus in Harthausen im Rhein-Pfalz-Kreis ist am frühen Morgen ein Brand ausgebrochen. Nach Polizeiangaben werden die zwei Bewohner vermisst. Das Haus werde von einem Rentnerehepaar bewohnt. Die Suche nach den Vermissten könne aber erst beginnen, sobald die Feuerwehr sicher das Haus betreten kann. Der Brand sei um vier Uhr gemeldet worden. Die Löscharbeiten sind nach Polizeiangaben weitgehend abgeschlossen. Die Feuerwehr müsse jetzt noch überprüfen, ob es eventuell Glutnester gibt. Zur Brandursache und zum Sachschaden gibt es auch noch keine Erkenntnisse.