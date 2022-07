Vollbrand in Schule in Idar-Oberstein

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Brand in einer berufsbildenden Schule in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) laut Polizei einen möglichen Millionenschaden verursacht.

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Idar-Oberstein über den Brand des Gebäudes informiert, das von der Fachhochschule Trier (Standort Idar-Oberstein) und der BBS Idar-Oberstein "Harald-Fissler-Schule" genutzt wird. Beim Eintreffen der Kräfte der Polizei und der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Schaden in Millionenhöhe vermutet Die freiwillige Feuerwehr sei mit "starken Kräften" vor Ort gewesen und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude der BBS Idar-Oberstein und das angrenzende Waldgebiet verhindern. Das Gebäude wurde durch die Flammen stark beschädigt. Es sei von einer Gesamtschadenshöhe im Millionenbereich auszugehen, so die Pressestelle der Polizei Trier. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: Zwischenzeitlich mussten sich die Einsatzkräfte zurückziehen, weil eine Gasleitung gebrannt hatte. Erst, als das Gas abgeschaltet wurde, konnten die Löscharbeiten im Gebäude fortgesetzt werden. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalinspektion Idar-Oberstein die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, 120 Kräfte der Feuerwehren Idar-Oberstein und Herrstein sowie die Drohneneinheit der Feuerwehr des Landkreises Birkenfeld sowie zwei Rettungswagen.