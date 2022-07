Nachdem am Montagabend die Berufsbildende Schule in Idar-Oberstein in Flammen stand, brannte es in der Nacht zum Mittwoch wieder in der Stadt.

Diesmal stand ein Dachstuhl auf dem Schlossberg in Idar-Oberstein in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Rund 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Schaden liegt Polizeiangaben zufolge im sechsstelligen Bereich. Warum es brannte, ist noch nicht klar.