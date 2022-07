Zugausfälle wegen Bauarbeiten

Bahnpendler müssen ab Mittwochabend auf den Strecken Germersheim-Speyer und Ludwigshafen-Worms mit Zugausfällen rechnen.

Wegen Arbeiten an einem Bahnübergang fallen ab heute Abend mehrere S-Bahnlinien zwischen Germersheim und Speyer aus. Nach Angaben des zuständigen Zweckverbands gibt es Ersatzbusse. Die Bushaltestellen liegen allerdings nicht immer direkt an den Bahnhöfen. Außerdem verlängern sich die Fahrzeiten und Anschlussverbindungen sind deshalb nicht immer zu halten. Die Bauarbeiten in dem Bereich werden morgen und in der kommenden Woche fortgesetzt.

Auch zwischen Worms und Ludwigshafen fallen heute Züge aus. Die Oberleitungen müssen repariert werden, heißt es von der Deutschen Bahn. Betroffen sind Züge der S-Bahn-Linie 6. Auch hier kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Die Bauarbeiten werden bis zum Freitag, 29. Juli andauern.