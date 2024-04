BASF will klimaneutral werden

Am Mittwoch startet die BASF in Ludwigshafen ein Pilotprojekt zur klimaschonenden Chemieproduktion. Dabei werden zwei Elektroöfen für die sogenannten Steamcracker in Betrieb genommen. Ein Forschungsprojekt, das mit fast 15 Millionen Euro vom Bund gefördert wird.