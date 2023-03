Bad Dürkheim: Kinder finden selbstgebaute Handgranaten im Wald

per Mail teilen

Eigentlich wollten die Kinder bei einer Aktion im Bad Dürkheimer Wald Müll einsammeln. Doch dann fanden sie zwei selbstgebaute Handgranaten. Die Kriminalpolizei ist noch immer vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, waren drei Kinder am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet in Bad Dürkheim bei einer Müllsammelaktion auf die Sprengkörper gestoßen. Daraufhin wurde das Waldgebiet geräumt und es wurden Experten des Kampfmittelräumdienstes und des Landeskriminalamtes alarmiert. Sie stellten fest, dass es sich um selbstgebaute Handgranaten handelte. Weil sie explosionsfähig waren, wurde entschieden sie noch vor Ort zu sprengen.

Handgranaten wurden bereits am Wochenende gesprengt

Zuvor musste der Wald abgesucht werden, um sicherzustellen, dass dabei niemand verletzt wird. Unter Beobachtung eines Polizeihubschraubers erfolgte die Zündung dann mit einem lauten Knall gegen 22 Uhr 15.

Wem gehörten die selbstgebauten Handgranten?

Wer die Handgranaten hergestellt und dort abgelegt hat, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Noch immer sollen Kriminalbeamte vor Ort sein.