Neuer Ministerpräsident Alexander Schweitzer: In Bad Bergzabern verwurzelt

Der rheinland-pfälzische Landtag hat Alexander Schweitzer (SPD) aus Bad Bergzabern zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Er folgt auf Malu Dreyer (SPD). Wir haben Weggefährten in Bad Bergzabern getroffen, die von ihm erzählen.

Wenn Schulleiter Pete Allmann von seinem jüngeren Schulkameraden Alexander Schweitzer erzählt, gerät er sofort ins Schwärmen: "Er war ein aufgeweckter, selbstbewusster Schüler, der für seine Sache brannte und kämpfte. So war er damals und so nehme ich ihn auch heute in seinem Job wahr", erzählt der Rektor des Gymnasiums im Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern. Der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, habe schon als Jugendlicher sehr früh politische Verantwortung übernommen - als Schulsprecher des Gymnasiums und in der Landesschüler-Mitverantwortung.

Alexander Schweitzer ist seiner alten Schule immer noch verbunden

Bis heute ist der frisch gewählte Ministerpräsident seiner alten Schule verbunden. Schweitzer werde sich bei der 500-Jahr-Feier seiner ehemaligen Schule im kommenden Jahr engagieren, erzählt Pete Allmann froh und er kommt auch sonst oft zu Besuch. Schweitzer war zuletzt beim "Demokratietag" vor der Kommunalwahl in der Schule und sprach vor den 400 Schülerinnen und Schüler. "Als Demokrat, wie er selbst sagte und nicht als Sozialdemokrat. Die einzige Wahlempfehlung, die er gegeben hat, war: 'Wählt nicht die AfD, sonst wählt ihr euch selbst ab', aber ansonsten hat er keinerlei Parteiwerbung gemacht", berichtet Pete Allmann.

Schulrektor hofft auf bildungspolitische Akzente

Der Rektor lobt Schweitzers "absolute Zuverlässigkeit": Habe man ein Anliegen, kümmere er sich sofort darum. "Er hat ja gesagt, er wolle vor allem bildungspolitische Akzente setzen. Darauf hoffen wir auch. Da sind wir sehr gespannt!", meint der Schulrektor.

Neuer Ministerpräsident war aktiver Basketballer

Aber Alexander Schweitzer ist nicht nur an seinem ehemaligen Gymnasium ein guter alter Bekannter, sondern auch bei der Basketball-Abteilung des TV Bad Bergzabern. Bei den 'Beza-Basketballern' war er genauso aktiv wie in der Schulmannschaft. Klar, dass er mit seiner Körpergröße von über zwei Metern, seinen Platz direkt unter dem Korb hatte, sagt Trainer Klaus Fremgen: "Genau da hat er gespielt unterm Korb als Center. Wir wären froh gewesen, bei dieser Körpergröße, wenn er seine Karriere als Basketballer nicht beendet, sondern weiter gespielt hätte."

Doch Schweitzer hält seinem alten Verein immer noch die Treue, kommt oft zu Spielen seiner Ex-Mannschaft und ist immerhin noch passives Mitglied. "Wir könnten ihn jederzeit reaktivieren und ihn in unsere Ü-60 Mannschaft integrieren", lacht Basketball-Abteilungsleiter Reiner Hechler. Dafür wird der Ministerpräsident wahrscheinlich keine Zeit mehr haben.

Alexander Schweitzer - ein echter Bad Bergzaberer

Für die Bad Bergzaberer sei es einfach toll, dass einer von ihnen Landesvater ist. "Niemand hat hier in Bad Bergzabern Berührungsängste mit Alexander Schweitzer, weil er so bodenständig ist", sagt Schulleiter Pete Allmann. "Wir haben einen Freund und einen Weggefährten, der hier wohnt. Immer zuverlässig, immer froh aber, auch kritisch, wenn es sein muss."