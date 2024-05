Sieben Verletzte bei Unfall auf A65 bei Neustadt - Sperrung aufgehoben

per Mail teilen

Nach einem Unfall mit insgesamt sieben Verletzten ist die Abfahrt Neustadt Nord auf der A65 in Richtung Karlsruhe wieder offen. Die Strecke war am Montagnachmittag vorübergehend voll gesperrt.

Am Montag gegen 18:30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben, nachdem drei Unfallautos abtransportiert worden waren, wie die Polizei mitteilte. Zu dem schweren Unfall war es am Nachmittag gekommen. Unter den zwei Schwerverletzten ist laut Polizei auch der 51-jähriger Unfallverursacher. Er und eine weitere Person wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Autofahrer kam in Gegenverkehr

Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige gegen 14:30 auf der A65 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Neustadt Nord auf die B38 abfuhr, geriet er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.