In Mainz ist das Leibniz-Zentrum für Archäologie eingeweiht worden. Dort bekommt das ehemalige Römisch-Germanische Zentralmuseum mit anderem Namen ein zeitgemäßes Zuhause. Am alten Ort waren rund zweieinhalb Millionen Jahre Menschheitsgeschichte erforscht worden. Und jetzt geht's in dem neuen Zentrum in neue Zeiten.