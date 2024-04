per Mail teilen

Im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen gab es Grund zum Feiern: Günther Schön, Lehrer für Naturwissenschaften, hat in Berlin den "Deutschen Lehrkräftepreis" erhalten - als einziger aus Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet wurden in dem bundesweiten Wettbewerb die zehn besten Lehrer aus ganz Deutschland.