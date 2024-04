per Mail teilen

Künstliche Intelligenz - sogenannte KI - hält jetzt auch schon im Weinkeller Einzug. Am Wein-Campus in Neustadt/Weinstraße ist eine künstliche Nase entwickelt worden. Dabei erkennen Sensoren etwa, ob der Wein besonders fruchtig ist. Die künstliche Nase - eines von fast 40 Projekten, die jetzt am Fraunhofer Institut Kaiserslautern vorgestellt wurden.