Was können Sie bei Long Covid-Symptomen in der Region Koblenz tun?

Immer mehr Menschen fühlen sich kraftlos oder haben Schlafprobleme und das auch noch Wochen nach ihrer Corona-Infektion. Wo und wie können sich Betroffene in Koblenz und der Region helfen lassen?

In der Koblenzer Innenstadt gibt es die laut eigenen Angaben einzige Long-Covid-Ambulanz in ganz Rheinland-Pfalz, in der Patienten keine Überweisung von ihrem Hausarzt oder ihrem Facharzt brauchen, um sich helfen zu lassen. Wie Ärztin Dr. Astrid Weber dem SWR sagte, werden dort Patienten aufgenommen und Untersuchungen gemacht, um andere Erkrankungen auszuschließen.

In der Ambulanz werde auf die stärksten Symptome geschaut. Zudem erhalten Patienten den Angaben zufolge entweder eine Diagnose bei Astrid Weber selbst, die sowohl Internistin als auch Psychotherapeutin ist. Oder sie werden mit einer Überweisung weiter zu anderen Fachärzten geleitet.

"Die Menschen kommen hier hin mit einem Blumenstrauß an Symptomen. Da gibt es nicht die eine Therapie, die bei allen hilft."

Eine Musterlösung für die Behandlung von Long und Post Covid-Patienten gibt es nach Angaben von Weber nicht. "Die Menschen kommen hier hin mit einem Blumenstrauß an Symptomen. Da gibt es nicht die eine Therapie, die bei allen hilft."

Neben der spezialisierten Ambulanz können auch Hausärzte Long und Post Covid-Patienten zu Fachärzten überweisen oder mit ihnen einen Reha-Antrag stellen. Hausärzte seien nach wie vor die Lotsen zu weiteren Behandlungen, sagt Dr. Matthias Rudolph, ärztlicher Leiter der Mittelrhein Klinik in Bad Salzig. Sie würden die Patienten am besten kennen und einschätzen können.

Mit einer Überweisung durch einen Facharzt können Patienten in der Mittelrhein Klinik oder in der Hufeland Klinik in Bad Ems mit Post Covid-Symptomen aufgenommen werden. Dr. Neumeister, Chefarzt der Hufeland Klinik, teilte dem SWR mit, dass es in der letzten Zeit viele Anfragen gegeben habe. Deshalb würden aktuell ausschließlich Post Covid-Patienten mit Lungenproblemen angenommen. Dazu gehören zum Beispiel Luft- und Atemnot bei Anstrengung, Schmerzen in der Brust oder Schlafstörungen durch Atembeschwerden.

Die Mittelrhein Klinik in Bad Salzig bietet nach eigenen Angaben psychosomatische Rehabilitation an. Laut dem ärztlichen Leiter der Klinik, Matthias Rudolph, gehe es dort vor allem um die psychische Bewältigung der Tatsache, dass Patienten durch Post Covid nicht mehr so leistungsfähig sind.

In der Long-Covid-Ambulanz in Koblenz, die Astrid Weber leitet, gibt es laut ihren Angaben einen "besonderen Verordnungsbedarf". So könne Weber auf Kosten der Krankenkassen Maßnahmen verordnen. Darunter fallen zum Beispiel eine Physiotherapie oder eine Atemtherapie. Für individuelle Therapien müsse, so Weber, eine Diagnose gestellt sein. Zugelassene Medikamente wie Schmerz- oder Schlafmittel könne sie bei Bedarf bei Long Covid-Patienten auch verschreiben – unabhängig von einer Diagnose.

Die Finanzierung bei Reha-Aufenthalten läuft nach Angaben von Matthias Rudolph über die Deutsche Rentenversicherung. Patienten stellen selbst einen Antrag auf die Reha mit ihrem Haus- oder Facharzt und ihren bisherigen Befunden. Aus dem Antrag sollte unbedingt klar werden, wo die größten Probleme sind und welche Post Covid-Symptome der Patient hat, sagt Rudolph.