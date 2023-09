Unwetter an der Lahn: Straße in Balduinstein wird zum Fluss

In Balduinstein an der Lahn kämpfen die Anwohner weiter mit den Folgen des Unwetters. Videoaufnahmen von Anwohnern zeigen unterdessen, wie schnell die Wassermassen am Dienstagabend in dem Ort durch die Straßen strömten.

Eigentlich verläuft der Bach direkt an den Häusern vorbei durch die Kanalisation. Während des Unwetters lief er direkt durch die Häuser. In einigen Häusern stand das Wasser etwa 1,5 Meter hoch. Freiwillige aus Nachbargemeinden helfen im Dorf Während die Straßen inzwischen vom Schlamm befreit sind, räumen Anwohner und freiwillige Helfer jetzt die Keller aus und befreien diese vom Schlamm. Seit Donnerstag helfen auch einige Freiwillige aus Nachbargemeinden im Dorf beim Aufräumen, die einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt sind. Der lokale Sportverein ruft auf Facebook inzwischen zu Spenden für die Betroffenen in Balduinstein auf. Die SGD-Nord hat nun zusammen mit der Ortsgemeinde die zwei Hangrutsche im Dorf besichtigt. Erstes Ergebnis: Die Sicherung der Hänge könne länger dauern, wie lange sei aber noch nicht klar, heißt es.