Nach hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad soll es am Mittwoch in Baden-Württemberg einen Temperaturumsturz geben. Im Tagesverlauf sind kräftige Gewitter und Hagel möglich.

Die Menschen in Baden-Württemberg konnten am Dienstag noch die Sonne genießen: Im Land war es überwiegend freundlich mit Temperaturen von knapp über 30 Grad. Die kommenden Tage werden allerdings deutlich kühler: Zur Wochenmitte rutschen die Temperaturen ab, im Raum Stuttgart etwa auf 23 Grad. Davor sind Gewitter möglich.

Gewitter, Hagel und Starkregen am Mittwoch möglich

Am Mittwoch ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg tagsüber mit Schauern zu rechnen. Vor allem im südlichen Landesteil, etwa in Oberschwaben und dem Südschwarzwald, können die Gewitter unwetterartig ausfallen und mit Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel mit Korngröße von etwa Zentimetern und Sturmböen einhergehen.

Laut SWR-Wetterexperte Bernd Madlener sinken die Temperaturen zwar um acht bis neun Grad, allerdings fühle es sich durch die Gewitterluft immer noch dämpfig an. Im Bergland sollen die Temperaturen die 20 Grad aber nicht mehr übersteigen.

Freundlicheres und herbstliches Wetter zum Ende der Woche

Am Donnerstag ziehen die Schauer ostwärts ab, am Freitag und Samstag kehrt der Spätsommer mit einem Hochdruckgebiet und freundlichem Wetter zurück. Wie warm es genau werden soll, konnte der SWR-Wetterexperte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen. "Es könnte aber vielerorts bis zu 25 Grad geben", so Madlener. Es werde allerdings nicht mehr so schwül und nicht mehr so warm, wie wir es aus den vergangenen Tagen noch kennen. Nebelfelder nähmen zu. "Es geht doch schon in den Herbst hinein", kündigt Madlener an. Erst Mitte der nächsten Woche deute sich eine erneute Wetterumstellung an, sagt ein Sprecher des DWD.