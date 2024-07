Der Lkw, der am Donnerstagvormittag die Leitplanke auf der Europabrücke in Koblenz durchbrochen hat und auf die Auffahrspur darunter gestürzt war, ist inzwischen geborgen. Das teilte die Polizei mit.

Das transportierte Schüttgut sei bereits im Vorfeld von der Straße geräumt worden, heißt es. Die Verkehrslage sei derzeit entspannt, so ein Polizeisprecher. Stadtauswärts bleibe die B9 vermutlich bis Freitag früh aber nur einspurig befahrbar, weil ein beschädigtes Geländer repariert werden müsse.

Der Fahrer des 40-Tonners wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Bei dem Unfall habe er einen Kleintransporter leicht beschädigt. Sonst sei aber niemand zu Schaden gekommen.

Es gebe keine Hinweise, dass weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, so die Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass ein medizinischer Notfall zum Unfall geführt habe.

Lkw-Unfall führte zu langem Stau in Koblenz

Der Bereich Saarplatz/Am Wöllershof war nach dem Lkw-Unfall voll gesperrt, was nach Polizeiangaben zu einem langen Stau bis in den Stadtteil Stolzenfels geführt hatte. Möglicherweise könnte es am frühen Donnerstagabend nochmal zu Verkehrsbehinderungen kommen, so die Polizei.