UNESCO fordert, Oberes Mittelrheintal als Welterbe besser zu schützen

Die UNESCO-Welterbe-Kommission hat einen neuen Bericht zum Oberen Mittelrheital vorgelgt. Darin kritisiert sie Züge und Windräder. Die Verbandsgemeinde Loreley reagierte erbost.

Die Kommission drängt bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung darauf, das Obere Mittelrheintal als Welterbe besser zu schützen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Kommission hervor.

Die Liste der Kritikpunkte der Welterbe-Kommission ist lang. Züge führen zu schnell durchs Mittelrheintal und seien zu laut. Deswegen will die Kommission Tempo 50 auf den Gleisen. Außerdem empfiehlt sie, das Loreley-Plateau umzubauen, weil das weiße Bühnendach den Blick störe. In Koblenz verbaue die Gondelbahn den Blick auf die Kastorkirche. Deswegen sollten Linienführung und Bodenstation verlegt werden.

UNESCO gegen Bau neuer Windräder

Außerdem schreibt die Kommission, sie habe mit Bedenken festgestellt, dass bei Boppard neue Windräder gebaut worden seien. Die Landesregierung solle rechtliche Möglichkeiten finden, um den Bau weiterer Windräder zu verhindern. Die recht scharf formulierten Hinweise der Kommission sind verbunden mit ihrer Forderung an das Land, die Kommission über alle geplanten Windkraftprojekte zu informieren.

Kritik von der Verbandsgemeinde Loreley

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD), reagierte erbost darauf, dass die UNESCO beide bislang diskutierten Varianten einer Ortsumgehung von Braubach in dem Bericht verwirft. Zwar müsse das Mittelrheintal geschützt werden, doch auch die verkehrsgeplagten Menschen in Braubach bräuchten eine Perspektive, teilte er am Donnerstag mit.

Weiland unterstützt dagegen die Forderung, dass Züge nur noch mit 50 Stundenkilometern durchs Mittelrheintal fahren sollen. Wichtig sei auch, dass es eine Alternativtrasse zu der im Mittelrheintal gebe.

Eine Gruppe aus internationalen Experten hatte im vergangenen Jahr das Mittelrheintal besucht. Ihren Bericht zum Stand der Dinge im Welterbe hatten sie an die UNESCO weitergeleitet, die den Bericht nun veröffentlicht hat.