Ein Mann ersticht im Sommer 2023 in Bad Hönningen im Kreis Neuwied eine Frau, die er nicht kennt. Jetzt steht der Tatverdächtige in Koblenz vor Gericht.

Das Verfahren, das am Donnerstag begonnen hat, dreht sich nach Angaben des Landgerichts Koblenz vor allem um die Frage, ob der Beschuldigte bei der Tat schuldfähig war oder nicht. Die Staatsanwaltschaft selbst geht nach einem vorläufigen Gutachten davon aus, dass sich der Beschuldigte am 8. Juli 2023 in einer seelischen Ausnahmesituation befunden hat und deshalb schuldunfähig war.

Das Amtsgericht Koblenz hatte deshalb bereits im September 2023 angeordnet, dass der Angeklagte in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde und nicht weiter in Untersuchungshaft blieb.

Erst Mann in Bad Hönningen attackiert, dann Frau erstochen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im Stadtgebiet von Bad Hönningen völlig unvermittelt einen Mann mit einem Messer angegriffen zu haben. Die beiden kannten sich nicht. Trotz seiner schweren Stich- und Schnittverletzungen konnte der angegriffene Mann aber die Attacke abwehren und sich schwer verletzt retten.

Kurz danach soll der Beschuldigte dann auch auf eine 56 Jahre alte Frau eingestochen haben. Auch sie war den Angaben zufolge ein Zufallsopfer. Der Beschuldigte soll ihr so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass sie trotz der Rettungsmaßnahmen noch vor Ort starb. Beamte nahmen den Tatverdächtigen kurz danach fest.

Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes

Vor Gericht schilderte der Mann, dass er vor der Tat Stimmen gehört habe. Diese hätten ihm befohlen jemanden zu töten, sonst würde er geholt werden. Erinnerungen an die Tat selbst, habe er nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft hat den Beschuldigten wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Sie schreibt in einer Mitteilung vom 11. Januar 2024 aber: "Nach dem vorläufigen Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen ist jedoch davon auszugehen, dass der Beschuldigte aufgrund seiner psychischen Disposition zur Tatzeit schuldunfähig war."

In dem Prozess bewerten die Richter am Landgericht Koblenz Beweise und hören Zeugen und Gutachter. Dann müssen sie entscheiden, ob der Mann bei der Tat schuldunfähig war. Dann würde er zwar nicht zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Doch das Gericht würde seine weitere Unterbringung in dem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus anordnen und dafür nach eigenen Angaben auch die Mindestdauer festlegen.