Besondere Führung: Mit der Taschenlampe durch die Marksburg

Wer einmal eine Burg aus dem Mittelalter bei Nacht erleben möchte, der hat auf der Marksburg bei Braubach die Gelegenheit dazu. Hier werden Taschenlampen-Führungen angeboten.

Fast wirkt sie etwas unheimlich, die Marksburg oberhalb von Braubach bei Koblenz. Das alte Gemäuer erhebt sich aus der Dunkelheit, seine Umrisse sind gegen den schwarzen Himmel nur zu erahnen.

Mit Taschenlampen bewaffnet dürfen Besucherinnen und Besucher in das Innere der Burg. Durch schwere Tore und Türen, führt der Weg im Dunkeln an Kanonen vorbei, die kurz vom Schein der Taschenlampen erhellt werden. Der Weg verläuft weiter an alten Ritterrüstungen, Waffen und den Schlafgemächern entlang.

Realistisches Bild vom Leben im Mittelalter auf einer Burg

Die Besucherinnen und Besucher bekommen während der Taschenlampenführung einen kleinen Eindruck, wie das Leben früher im Winter auf der Marksburg gewesen sein muss. In den Räumen der Burg ist es kühl, da es nur vereinzelt moderne Heizungen gibt.

Und auch sonst gibt es nur wenig Licht, hin und wieder spendet eine künstliche Kerze welches. Bei der Führung solle das echte Leben mit all seinen Problemen auf einer Burg dargestellt werden, sagt Kai Wernecke, der die Gruppe sicheren Schrittes über den rauen Weg in die Burg hineinführt. "Wir wollten zeigen, wie das Leben auf einer Burg nachts im Mittelalter ausgesehen haben könnte. Tagsüber kennen schon ganz viele Menschen dieses Gemäuer, aber die Wirkung ist nachts eine ganz andere."

Auch heute leben Menschen auf der Marksburg

Mit zugigen Räumen, Dunkelheit und Abgeschiedenheit kennen sich Melina Krämer und ihre Familie auf der Marksburg aus. Sie wohnen in einem Teil der Burg. "Das ist schon etwas Besonderes", sagt sie, fügt aber auch hinzu: "Es ist wirklich kalt, schlecht angebunden und der Weg von unten nach oben dauert etwa 20 Minuten."

Waffen im Schein der Taschenlampe auf der Marksburg

Taschenlampen-Führungen auf der Marksburg noch bis Ende Februar möglich

Für die Besucherinnen und Besucher endet der Ausflug ins Mittelalter schließlich an einem der Tore. Hier können die Taschenlampen wieder ausgeschaltet werden, denn der Schein der modernen Lampen dringt herein. Noch bis Ende Februar können die besonderen Führungen auf der Internetseite der Marksburg gebucht werden.