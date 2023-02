Hier werden in der Region Koblenz Sachspenden für Erdbebenopfer gesammelt

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei in Syrien sind im Norden von Rheinland-Pfalz viele Spendenaktionen angelaufen. Hier eine erste Übersicht, wo Sie Sachspenden abgeben können.

Die türkisch-islamische Ditib Gemeinde in Ransbach-Baumbach sammelt nach eigenen Angaben seit Montagabend Sachspenden, die am Donnerstag in die Türkei gebracht werden sollen. Firat Günana von der Gemeinde sagte dem SWR, die Idee sei spontan entstanden. Nach einem Instagram-Aufruf am Montagabend seien innerhalb von drei Stunden mehr als 200 Spendenkartons zusammen gekommen. Die Gemeinde sei mit weiteren Ditib-Standorten vernetzt, von wo aus weitere Lkw die Hilfsgüter in die Türkei bringen würden.

Winterkleidung, Decken und Hygieneartikel für die Überlebenden des Erdbebens

Gesammelt werde alles, was den Betroffenen im Erdbebengebiet helfen könne, beispielsweise Winterkleidung und Decken, außerdem Isomatten, Babynahrung oder Heizstrahler. Die Moscheegemeinde aus Ransbach-Baumbach bittet darum, die Sachspenden einzupacken und genau zu beschriften, was sie enthalten. Die Spenden können den Angaben zufolge jeden Tag bis 18 Uhr am Donnerstag nur bis 12 Uhr abgegeben werden. In der Türkei würden diese Hilfsgüter dann an die türkische Katastrophenschutzbehörde, kurz AFAD, und an Hilfsorganisationen vor Ort übergeben, die sie weiter verteilten.

Auch die Ditib-Gemeinde in Hachenburg nimmt ab Freitag von 12 bis 19 Uhr Sachspenden entgegen, die dann ebenfalls mit Lkw in die Türkei gebracht werden sollen.

Koblenzer Firma sammelt Sachspenden für Erdbebenopfer

In Koblenz können auf dem Betriebsgelände der Stahl- und Metallbau Gülen GmbH nach eigenen Angaben Sachspenden abgegeben werden. Die Spendenbereitschaft und Anteilnahme sei sehr groß. Dort werden demnach warme Kleidung, Lebensmittel und Kindernahrung entgegengenommen, die dann in die Moschee nach Ransbach-Baumbach gebracht werden sollen. Von dort aus würden sie in die Türkei transportiert.

Die Ditib-Gemeinde in Neuwied hat ebenfalls zu Geld- und Sachspenden aufgerufen. Letztere würden aber zentral in Ransbach-Baumbach gesammelt, hieß es auf SWR-Nachfrage.