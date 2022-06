Die Stadt Sinzig am Rhein gibt am Freitag Sandsäcke für alle Haushalte der Stadt aus. Wie die Verwaltung mitteilte, werde in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr am Bauhof in Sinzig eine Abholstelle eingerichtet. Pro Haushalt können bis zu zehn Sandsäcke abgeholt werden. Sie sollen bei künftigen Unwettern dabei helfen die Gebäude abzusichern. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Tag lang Sandsäcke an die Bewohnerinnen und Bewohner ausgegeben.