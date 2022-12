per Mail teilen

Das St. Josef-Krankenhaus in Adenau wird Ende März 2023 geschlossen. Das hat der Träger, die Marienhaus-Gruppe mit Sitz in Waldbreitbach, mitgeteilt.

Als Grund für die Schließung nennt die Marienhaus-Gruppe die schwierige wirtschaftliche Lage des Hauses. Außerdem hätten viele Stellen von Ärztinnen und Ärzten und in der Pflege nicht mehr nachbesetzt werden können.

Geriatrische Versorgung künftig in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Den Angaben zufolge soll das geriatrische Versorgungsangebot stattdessen am Krankenhaus-Standort in Bad Neuenahr-Ahrweiler fortgeführt werden. Auch die Notfallversorgung sei gesichert, heißt es von der Marienhaus-Gruppe. Rettungsdienste würden bereits jetzt andere Kliniken im Umland anfahren. Zudem gebe es derzeit Gespräche für ein neues Versorgungsmodell in Adenau.

Das Krankenhaus St. Josef in Adenau Nach Angaben der Marienhaus-Gruppe ist das St. Josef-Krankenhaus in Adenau der erste Standort der Waldbreitbacher Mariensschwestern außerhalb von Waldbreitbach. Sie eröffneten das Krankenhaus vor fast 160 Jahren. Ende 2019 wurde die chirurgische Abteilung in Adenau geschlossen. Zurzeit gibt es noch die Abteilungen Akutgeriatrie, Innere Medizin, Radiologie und eine Ambulante Chirurgie. Das Krankenhaus hat 74 Betten. Insgesamt arbeiten dort 55 Vollzeitkräfte.

In mehreren Terminen hätten Marienhaus-Gruppe, Stadt, Verbandsgemeinde, das Gesundheitsministerium des Landes sowie der Förderverein Krankenhaus & Notarztstandort Adenau e.V. für und in Adenau Überlegungen für ein neues Versorgungsmodell angestellt, welches dem aktuellen und zukünftigen Bedarf der Region entspricht.

Gespräche für neues Versorgungsmodell in Adenau laufen

Demnach gibt es Überlegungen, die Gesundheitsangebote, die sich bereits jetzt an dem Standort angesiedelt haben, weiter zu ergänzen - beispielsweise durch eine chirurgische und allgemeinmedizinische Anlaufstelle zur 24/7-Versorgung inklusive der Erstbehandlung von Arbeits-, Schul- und Sportunfällen.

Dabei ist die Trägerschaft den Angaben zufolge nicht an die Marienhaus-Gruppe gebunden. Weitere Angebote rund um die gesundheitliche Prävention würden ebenfalls betrachtet. Erste Gespräche mit den relevanten Partnern hätten bereits stattgefunden.