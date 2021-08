Die Hochwasserkatastrophe bringt die Menschen in den betroffenen Gebieten an ihre Grenzen. Besonders dramatisch ist die Lage für Kinder. Deren Leben war monatelang durch die Corona-Maßnahmen eingeschränkt. Jetzt haben sie eine Katastrophe erlebt und stehen möglicherweise mit ihren Familien vor dem Nichts. Der Arzt Gerhard Trabert aus Mainz hilft seit Jahren immer wieder in Katastrophengebieten. Mit seinem Arztmobil, mit dem er in normalen Zeiten Obdachlose behandelt, ist er in diesen Tagen in den Flutgebieten unterwegs. "Die Kinder haben vieles miterlebt", sagte er in SWR Aktuell. "Eine ältere Dame sagte mir, dass ihr sechsjähriges Enkelkind einen Toten im Garten gefunden hat." Die Kinder bekämen auch mit, was die Katastrophe mit den Eltern und den Verwandten mache. Trabert appelliert an die Erwachsenen, "auch auf nahestehende Menschen, wie Verwandte oder Paten zurückzugreifen" - und nicht zu glauben, dass man als Familie alles allein schaffen müsse. Welche pädagogischen Konzepte er für die Zeit nach den Schulferien fordert, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies. mehr...