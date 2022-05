Prozessbeginn: Mann soll zum Mord an Ex-Frau angestiftet haben

Ein Mann muss sich ab heute vor dem Landgericht Koblenz verantworten, weil er laut Anklage seine Ex-Frau umbringen lassen wollte. Die Tat sollte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Auftragsmörder für ihn durchführen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-jährigen Angeklagten vor, im September vergangenen Jahres versucht zu haben, einen anderen Menschen zu einem Mord an seiner Ex-Frau anzustiften, um keinen Unterhalt mehr an sie zahlen zu müssen. Der Mann habe vorgehabt, einen Auftragskiller zu engagieren, so die Staatsanwaltschaft. Hierzu soll er eine Anzahlung von 1.750 Euro an zwei angebliche Vermittler übergeben haben. Die sollten den Angaben zufolge mit dem Geld einen Auftragsmörder ausfindig machen und bezahlen. Tatsächlich seien die beiden Kontaktpersonen dazu jedoch nicht bereit gewesen und hätten den Angeklagten nur um das Geld prellen wollen, heißt es in der Anklage.