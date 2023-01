Fall von Zwangsprostitution in Neuwied?

Polizisten und Steuerfahnder haben einen Massagesalon in Neuwied Innenstadt kontrolliert - und möglicherweise einen Fall von Menschenhandel und Zwangsprostitution entdeckt.

Nach Angaben der Polizei Neuwied sind in einem Massage-Salon am Donnerstag zwei Frauen "in Arbeitskleidung" kontrolliert worden. Die beiden Asiatinnen hätten keine Papiere gehabt und nur Fotos ihrer Pässe auf dem Handy zeigen können, heißt es in einer Mitteilung. Die echten Pässe seien den Frauen ihren Angaben zufolge abgenommen worden. Die beiden Frauen sprachen laut Polizei kein Deutsch und verständigten sich mit einer Übersetzungs-App auf dem Handy.

Polizei: Frauen möglicherweise Opfer von Menschenhändlern

Außerdem hätten sie angegeben, alles Geld abgeben zu müssen, dass sie bei den offenbar sexuellen Dienstleistungen im Rahmen von Erotik-Massagen verdienten. An der Kontrolle seien neben den Polizisten auch Steuerfahnder und Mitarbeiter des Kreises Neuwied beteiligt gewesen.

Nach Angaben der Koblenzer Frauenberatungsstelle Solwodi ist Zwangsprostitution mit chinesischen Frauen bundesweit ein Problem. Im nördlichen Rheinland-Pfalz seien diese Fälle jedoch selten. Nach eigenen Angaben hat Solwodi in der Region um Koblenz bislang kaum chinesische Frauen beraten, die möglicherweise zu Opfern von Menschenhändlern geworden sind.