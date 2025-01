per Mail teilen

Drei Seniorenzentren sind bei der Flut im Ahrtal 2021 zerstört worden. Am Freitag wurde das erste Seniorenheim unter einem neuen Betreiber offiziell eröffnet.

Die Leiterin Nicole Lietz steht in der Lobby des Seniorenzentrums Ahrschleife, zwischen Häppchen und Sekt, und freut sich nach dreieinhalb Jahren über die Eröffnung: "Das hier ist ein offizieller Startschuss für uns und die Gemeinde."

20 Senioren wohnen wieder im Seniorenheim in Altenahr

Im Dezember wurden bereits die ersten Bewohner aufgenommen. Mittlerweile wohnen 20 Seniorinnen und Senioren im neuen Heim, dass an der alten Stelle wiedereröffnet wurde. Platz gibt es nach Angaben der Leiterin für 120 Bewohner. Mehrere Anfragen würden derzeit täglich das Seniorenheim erreichen.

Neuer Träger führt das Seniorenheim "Ahrschleife"

Bei der Flutkatastrophe 2021 wurde das alte Seniorenheim "Maternusstift" zerstört. 120 Seniorinnen und Senioren mussten woanders untergebracht werden. Nun hat sich ein neuer Träger gefunden, der das Heim übernommen hat.

Christian Weinz, der Geschäftsführer von Lilien Pflege NDF, hat nach eigenen Angaben sofort gespürt, wie groß der Bedarf an Altenpflegeplätzen im Ahrtal ist. Aus diesem Grund sei ihnen die Entscheidung nicht schwergefallen, den Betrieb des Seniorenzentrums zu übernehmen, so Weinz.

Ein weiterer Grund sei die Geschichte des "Maternusstifts", sagt Christian Weinz, das bei der Flut zerstört worden ist. Manche Bewohner erinnern sich noch sehr genau an diesen Tag - zum Beispiel Bewohnerin Maria Mertens.

Maria Mertens konnte wieder in Altenahr in das Seniorenheim einziehen. SWR

Bewohnerin erlebte Flutnacht mit - jetzt wieder eingezogen

Sie hatte sich in der Flutnacht gerade ihr Nachthemd angezogen, sagt sie, als ein Pfleger reinkam und ihr sagte, sie müsse nach oben, in die höchste Etage. Die ganze Nacht hätten sie durch die Dachluke hinaus gesehen, wie das Wasser immer höher stieg. Am nächsten Tag konnten sie evakuiert werden.

Die vergangenen dreieinhalb Jahre lebte Mertens in einem Seniorenheim eine Stunde entfernt von ihrem Sohn. Maria Mertens ist froh, dass ein neuer Betreiber gefunden wurde, sagt sie. Denn so konnte sie in ihr altes Umfeld zurück und ihr Sohn ist jetzt nur noch zehn Minuten entfernt.