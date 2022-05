Mann greift Paar mit Axt an

Die Kripo ermittelt gegen einen Mann, der in der Nacht zum Dienstag in Limburg ein Paar mit einer Axt angegriffen und dabei einen 30-Jährigen verletzt hat. Nach Polizeiangaben liegt das Opfer im Krankenhaus, der Angreifer sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Limburg hat nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den Verdächtigen eingeleitet. Die Behörde teilte mit, der Tatverdächtige habe in der Nacht zu Dienstag das Paar abgepasst, das kurz vor Mitternacht nach Hause kam. Als die beiden aus dem Auto ausstiegen, habe es einen Streit gegeben. Dabei habe der Verdächtige plötzlich eine Axt aus seiner Jacke geholt, auf den 30-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt. Er habe gesagt, er werde ihn und seine Begleiterin umbringen. Das Paar konnte flüchten, Zeugen wurden auf die Hilfeschreie aufmerksam und riefen die Polizei. Eine Streife nahm den Verdächtigen kurz danach fest.